Caxias do Sul vai manter leitos criados durante a pandemia

A Prefeitura de Caxias do Sul confirmou a manutenção de 34 leitos que foram criados durante a pandemia para casos de covid-19 e que passarão a atender pacientes clínicos. São 16 leitos de UTI e 18 clínico/ cirúrgicos.

Dos 16 leitos de UTI, 10 estão no Hospital Geral (HG) e seis no Virvi Ramos. Já os 18 leitos clínico/cirúrgicos ficam no Virvi Ramos. Os leitos clínicos serão totalmente custeados com recursos municipais; os de UTI terão recurso federal e complemento pago pelo Município. Com o acréscimo, Caxias do Sul passa a contar com 226 leitos clínico/cirúrgicos e 50 leitos de UTI SUS.

Desde 2015 o município não tinha novos leitos de UTI incorporados à rede SUS. Em relação aos de internação, os últimos antes da pandemia haviam sido criados em 2019. O sistema de saúde pública de Caxias do Sul é referência, ainda, para mais 48 municípios da região.

O prefeito Adiló Didomenico destaca o papel fundamental do SUS, o que atesta a importância da ampliação do número de vagas nos hospitais, bem como o investimento que será realizado pelo município. "Faremos um esforço muito grande, investindo R$ 900 mil por mês para manter esses leitos que foram montados para a Covid e que agora servirão para outras demandas, transformando em benefício para a população e tornando mais céleres os atendimentos. Já tínhamos uma grave fila para atendimentos especializados e durante a pandemia ela só aumentou, porque os leitos tiveram que ficar à disposição por causa da Covid", salienta o prefeito.