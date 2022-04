Qualidade da água do Rio dos Sinos segue em queda

Dados do Programa de Monitoramento Espacial apurados no mês de março mostram queda significativa na qualidade da água na porção 1 do Rio dos Sinos. Dos pontos mais próximos às nascentes do Rio dos Sinos e seus afluentes, permanecem os melhores resultados, embora com decréscimo no Índice da Qualidade da Água (IQA) em praticamente todos os pontos. Os destaques positivos dessa região são os pontos P1, P6, e P12, situados em locais próximos das nascentes dos rios dos Sinos, Rolante e Paranhana, respectivamente.

"Embora permaneçam bons os valores do IQA em pontos mais próximos das nascentes, ao chegar às áreas urbanas, a qualidade da água tem uma queda abrupta, o que não vinha sendo registrado nos pontos da porção 1 até então", explica o diretor-técnico do Consórcio Pró-Sinos, Hener de Souza Nunes Júnior. A entidade monitora mensalmente nove parâmetros de qualidade da água em 24 pontos representativos da Bacia do Rio dos Sinos. De acordo com o diretor-técnico, em quatro pontos foi registrada uma queda expressiva do IQA, para valores inferiores a 50 - a medição vai de 0 a 100.

Os parâmetros que determinaram esses baixos valores são Coliformes Termotolerantes e Fósforo Total. Essa tendência de redução da qualidade já vinha sendo observada nas campanhas anteriores e é resultado do lançamento de esgotos não tratados. Nessas ocasiões, o valor do IQA naqueles pontos mantinha-se na condição regular, e nesta passou à condição ruim. "Isso contraindica a balneabilidade nesses pontos", observa Hener.

Já na segunda porção, permaneceu a tendência de piora da qualidade indicada no relatório anterior. Na maior parte dos pontos, a qualidade é considerada ruim e, mesmo nos pontos com qualidade regular, houve queda no valor do IQA. Novamente, os arroios afluentes do Rio dos Sinos apresentaram valores muito baixos no índice. O destaque negativo é a foz do arroio João Corrêa, com IQA próximo de 25. Os demais pontos apresentam IQA perto ou inferiores a 50.

Na avaliação do diretor-técnico, o quadro de estiagem deverá diminuir com o fim do verão e a vazão dos cursos de água voltará à regularidade. "Essa campanha de medições ainda registrou dados característicos do verão, mas nas próximas haverá alteração perceptível da situação registrada em março", finaliza.

A partir de nove parâmetros - Coliformes Termotolerantes, pH, Nitrogênio, Fósforo, Oxigênio Dissolvido, Demanda Bioquímica de Oxigênio, Temperatura, Turbidez e Sólidos Totais - é calculado o Índice da Qualidade da Água (IQA), um número que permite uma avaliação genérica, mas significativa, das condições da água no local. O IQA é avaliado em uma escala que varia de zero a cem, sendo os valores mais baixos indicativos de uma qualidade muito ruim e valores mais altos, indicativos de boa qualidade.

A partir de nove parâmetros - Coliformes Termotolerantes, pH, Nitrogênio, Fósforo, Oxigênio Dissolvido, Demanda Bioquímica de Oxigênio, Temperatura, Turbidez e Sólidos Totais - é calculado o Índice da Qualidade da Água (IQA), um número que permite uma avaliação genérica, mas significativa, das condições da água no local.