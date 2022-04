Taquara recebe aval do MEC para criação de escola cívico-militar

O acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Educação (MEC) e a prefeitura de Taquara foi formalizado, a Escola Cívico Militar de Taquara (Ecim) está credenciada nos moldes do projeto instituído pelo governo federal. O local ficará na rua Coronel Flores, 256, no Centro.

É a primeira escola em turno integral do município, onde cerca de 225 estudantes, do sexto ao nono ano, iniciam as atividades às 7h45 e encerram o turno às 16h30. Todos recebem transporte escolar e três refeições diárias. No turno da tarde há diversas atividades e oficinas, que são chamadas de clubes.

A secretária municipal de Educação, Cultura e Esporte, Carla Silveira, ressalta que seis militares das forças armadas aguardam a nomeação no Diário Oficial da União. O oficial de gestão que atuará junto com a diretora, Andreza Eltz Cunha, e com o vice-diretor Juarez Copello, já esteve visitando a escola. Com ele também integram a equipe um oficial de gestão educacional que fará um trabalho de coordenação dos monitores e quatro militares responsáveis pela monitoria e acompanhamento próximo aos alunos.

"Mesmo sem a presença momentânea dos oficiais já estamos implantando as diretrizes das escolas. Algumas políticas com os alunos como a construção das regras, das normas de convivências, a prática de cantar o hino diariamente, do respeito aos colegas, dos valores e civismo. O grande diferencial da nossa escola é ser turno integral, pois esta não era uma condição do MEC, mas sim uma proposta municipal de gestão da professora Sirlei que tinha como meta em seu plano de governo ter uma escola em turno integral", destaca Carla.

Sobre os clubes, a secretária afirma que existem 13 clubes envolvendo o civismo, os valores, banda, arte, educação física, inglês, conhecimento lógico matemático, produção textual já credenciados. "Percebemos uma diferença nos nossos jovens, principalmente no que se refere ao engajamento escolar. Também já iniciamos o plano de ação que será encaminhado ao governo federal", observa a secretária.