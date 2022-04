Hospital de São Leopoldo reabre setor mais antigo da instituição

Foi inaugurada, na semana passada, a Clínica D do Hospital Centenário. Setor mais antigo da instituição, o local estava em obras desde novembro visando a qualificação e melhoria do espaço. O local passa a contar também com uma Unidade de Referência em Saúde Mental. Isto porque, agora, a ala oferece um serviço especializado no atendimento a estes casos, contendo oito leitos totalmente destinados a pacientes que necessitarem de internação.

A obra, que consistiu na reforma de uma parte da clínica, teve o investimento total de R$ 500 mil e, além dos leitos, a unidade possui uma sala de multiuso, um banheiro e uma área externa, de convivência, para os pacientes. O secretário da Saúde, Marcel Frison, ressaltou que a inauguração do espaço conclui uma etapa importante para a saúde da cidade. "Esse processo fecha um ciclo do tratamento à saúde mental em São Leopoldo, é toda uma articulação desse processo que culmina aqui. Nessa necessidade que temos de internação para pessoas que precisem de um acompanhamento mais de perto, é um local que eles vão encontrar abrigo e cuidado, um espaço de promoção à saúde" frisou.