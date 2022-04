Caxias vai investir R$ 1,2 milhão em reforma de escola

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, assinou a ordem de início dos serviços de reforma do Centro de Referência em Educação Inclusiva (CREI) Serrano, no bairro Serrano, que abrigará a Escola de Educação Infantil Serrano. O contrato tem valor de R$ 1,2 milhão e prazo de execução de 250 dias e responsabilidade

As obras para implantação da nova escola de educação infantil Serrano envolvem a adequação da edificação existente, com reforma de inúmeros pontos construtivos, abrangendo mais de 400 metros quadrados de área de intervenções, para a criação de sete salas de atividades escolares, sanitários, pátio externo, estrutura completa de cozinha e refeitório e novos acessos. Também será implantado projeto de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI) na escola e na quadra de esportes, além da acessibilidade que inclui a criação de rampa no acesso principal, sanitários apropriados e as adequações de níveis e de sinalização tátil para a comunidade escolar com necessidades específicas. "O nosso projeto dispõe de layout que possibilita atendimento de 238 estudantes, divididos nos dois turnos", salienta a secretária de Educação, Sandra Negrini.