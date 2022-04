Santa Cruz do Sul recebe verba para ampliação de hospital

A prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, esteve em Porto Alegre para o anúncio da confirmação do repasse de R$ 2,9 milhões, do governo do Estado, para a ampliação da estrutura. O valor será destinado para a reforma das UTIs neonatal e pediátrica do Hospital Santa Cruz e para a aquisição de equipamentos para a UTI pediátrica da instituição.

Além disso, Helena confirmou que a prefeitura seguirá atuando em conjunto com a instituição para garantir recursos dentro das regras estabelecidas entre as duas partes. A ideia é passar de dois para cinco leitos na UTI pediátrica - quatro para atendimento do SUS - e de oito para 10 na UTI neonatal - 8 para o SUS, com a instalação das unidades em espaços diferentes.

"Uma conquista muito importante para a comunidade de Santa Cruz do Sul, numa mobilização que uniu prefeitura, vereadores, hospital e toda a sociedade. A secretária Arita (Bergmann) cumpriu a promessa e agora celebramos esse repasse que irá qualificar um atendimento de extrema necessidade", destacou Helena.