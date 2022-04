Pandemia tem desaceleração em Rio Grande e Pelotas

Dados reais coletados até 29 de março por pesquisadores do Projeto Exactum, do Instituto de Matemática, Estatística e Física (Imef) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), indica que a contaminação por Covid-19 está atualmente em um período de desaceleração em Rio Grande e em Pelotas. A última onda causada pela variante Ômicron foi a mais forte em termos da aceleração da contaminação. Após o pico, quando o número de infectados simultâneos chega ao máximo, há a desaceleração.

Em Pelotas, a desaceleração começou em meados de fevereiro, assim como na maioria das cidades do Rio Grande do Sul. Porém, em Rio Grande, o instante de pico aconteceu com um retardo no tempo de aproximadamente 25 dias. A análise foi extraída dos resultados recentes divulgados na modelagem Simcovid, realizada pelos professores Sebastião Gomes e Igor Monteiro, do Imef.

O parâmetro mais significativo de uma epidemia é o Índice de Reprodução Basal (R0). No dia 29, Rio Grande estava com R0=0,52 (significa que 100 novos infectados infectam 52 outros indivíduos, caracterizando forte desaceleração). Na mesma data, Pelotas estava com R0=0,8 (significa que 100 novos infectados infectam 80 outros indivíduos, caracterizando uma significativa desaceleração). O ideal é que o índice R0 esteja inferior a 1, provocando assim desaceleração no crescimento do número de casos e, para que isso ocorra, são necessárias medidas de prevenção.

Uma média ponderada, com relação à população, do índice R0 das 12 cidades pesquisadas pela Furg durante o estudo (Bagé, Canoas, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, Santa Rosa, Santana do Livramento, São Borja, Uruguaiana) permitiu identificar em 28 de março uma aproximação para esse índice no RS, equivalente a 0,83. Historicamente, este é o menor índice desde que a equipe de pesquisadores começou a sua identificação, em fevereiro de 2021.