Macromix de Tramandaí deve abrir em outubro

O prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto recebeu em seu gabinete Joceli Poleto, do Grupo Grepol Engenharia e Construções, e Luís Antônio da Silva da Habitasinos, empresas que estão construindo a mega loja do Macromix em Tramandaí. O encontro serviu para apresentar a evolução das obras e definir ações no entorno da estrutura.

O mercado no formato atacarejo, do Grupo Unidasul Distribuidora Alimentícia, irá reunir vendas por atacado e varejo e está sendo construído na avenida Fernandes Bastos, ao lado da Estação Rodoviária. A projeção é de que o Macromix de Tramandaí seja inaugurado em outubro de 2022.

"É um momento muito importante para a nossa cidade. Trata-se de uma grande empresa que está se instalando em nosso município, gerando empregos para a nossa comunidade e aquecendo a economia", disse o prefeito.

O Macromix terá estacionamento próprio para 450 veículos, sendo 250 em área coberta. O mercado terá sete mil painéis para captação de energia solar e incluída na obra estão as revitalizações de trechos das avenidas Fernandes Bastos, Tristão Monteiro e Militão de Almeida.