Santa Maria recebe R$ 4 milhões do Estado para obras

O governador Eduardo Leite esteve em Santa Maria nesta quinta-feira (31) para, ao lado do prefeito Jorge Pozzobom, assinar a ordem de serviço das obras de pavimentação de ruas no bairro São José. As obras fazem parte do programa Pavimenta, coordenado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano.

Os trechos que serão pavimentados estão localizados na rua Pedro Figueira, entre as ruas Rosalino Boligon e João Franciscatto, e na rua João Franciscatto, entre as ruas Luiza Fernandes e a RSC-287, ambas no bairro São José. As duas obras preveem terraplenagem, pavimentação asfáltica, sinalização viária e passeio público.

O investimento na rua Pedro Figueira será de R$ 1.950 milhão, dos quais R$ 1.524 milhão são provenientes do convênio com o Estado e R$ 426.6 mil são de contrapartida da prefeitura de Santa Maria. A obra deve ser executada pela F.Z. Construções, Comércio e Transportes Ltda. em 120 dias.

A obra da rua João Franciscatto terá investimento de R$ 2.490 milhões, dos quais R$ 1.941 milhão do Estado e R$ 549.6 mil da prefeitura. A empresa vencedora da licitação é a Della Pasqua Engenharia e Construções Ltda., que deverá entregar o trabalho em 150 dias.

Santa Maria vai receber R$ 4,3 milhões em recursos do governo do Estado. O município está entre as 406 cidades beneficiadas com a ampliação e melhoria da infraestrutura rodoviária, com investimento total de R$ 370 milhões, mediante a contrapartida das prefeituras. O valor é quatro vezes maior do que o que já foi investido em convênios para pavimentação nos últimos 10 anos.

Com contrapartida de R$ 337,1 mil da prefeitura, as obras previstas na João Franciscatto e na Pedro Figueira têm extensão de 4.922 metros. As melhorias vão qualificar a infraestrutura urbana e a trafegabilidade local, melhorando as condições de vida e de saúde para a população que vive no entorno, além de proporcionar melhor escoamento superficial das águas pluviais.