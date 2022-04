Caxias do Sul vai receber nova unidade do Colégio Tiradentes

A oitava unidade da rede de colégios estaduais administrados pelo Departamento de Ensino da Brigada Militar, em convênio com a secretaria estadual da Educação, será em Caxias do Sul. O credenciamento do novo Colégio Tiradentes foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul em sessão plenária.

Os demais Colégio Tiradentes estão em Porto Alegre, Ijuí, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Santo Ângelo e São Gabriel. As unidades atendem apenas ao ensino médio, mas contam com turno integral desde o primeiro ano. Além do ensino convencional, os alunos recebem reforço e atividades extracurriculares como oficinas literárias, xadrez e esportes diversos, no turno inverso às aulas.

O comandante-geral da BM, coronel Cláudio dos Santos Feoli, destacou a importância da expansão da rede Colégio Tiradentes para a corporação e para a comunidade. "A região da Serra está amplamente guarnecida pela corporação, considerando o Batalhão de Choque, Ambiental e o Esquadrão Aéreo, além do policiamento ordinário. Esta conquista no âmbito educacional complementa, trazendo ensino de excelência para a família brigadiana e para todos aqueles que acreditam na rede Tiradentes", acrescentou.

O major Juliano André Amaral foi escolhido pelo comando da corporação para exercer a função de diretor do CTBM-Caxias. Além do oficial, a equipe responsável pela administração será composta por policiais militares que passaram por processo de seleção, observando o perfil para a atividade proposta.

Os Colégio Tiradentes são destaque no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), alcançando excelentes médias tanto em nível nacional como estadual, bem como o alto índice de aprovações nos vestibulares nas mais renomadas universidades. Em 2019, o Colégio Tiradentes de Ijuí ficou em primeiro lugar com a maior média entre todas as escolas estaduais do Brasil.