Erechim apresenta plano com objetivo de investir R$ 1 bilhão

Investimentos superiores a R$ 1 bilhão nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, assistência social, qualificação profissional e tecnologia. Essa é a proposta do programa "Investe Erechim", apresentado pelo prefeito, Paulo Polis, no Polo de Cultura da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim (ACCIE), para uma plateia de empresários, comerciantes, representantes de entidades, servidores públicos e comunidade em geral. A iniciativa envolve ações integradas entre poder público, setor privado e sociedade civil.

O chefe do Executivo destacou que o projeto será realizado ao longo dos próximos três anos e foi construído com números e metas "bem factíveis, para fazer a roda da economia girar". Polis destaca que os eixos do programa são desenvolvimento econômico e sustentável, saúde e bem-estar, cidade educadora, cultura e lazer, governança e gestão pública.

A iniciativa terá acompanhamento permanente para buscar a realização das ações propostas e foi estruturado nas esferas administrativas, técnicas e legais. Polis ressalta que o programa quer tirar as amarras do poder público, mas andar dentro da legalidade, e se aproximar cada vez mais do ritmo da iniciativa privada. "Em síntese, o Investe Erechim vai aplicar recursos públicos para atrair investimentos privados", explica.

O prefeito citou o exemplo do Distrito Industrial David Zorzi, que deve ficar pronto em julho, em que o investimento público em infraestrutura, construção de trevo de acesso aos 39 lotes será de R$ 24,5 milhões, mas por outro lado, a previsão inicial é gerar um aporte de R$ 170 milhões em investimentos da iniciativa privada e a criação de 2 mil empregos. Outro pilar são os programas de subsídios Cred /Agro/ Inova para micro e pequenos empreendedores com investimentos de R$ 5 milhões para impulsionar negócios, recuperação de perdas da pandemia e estiagem, que tem estimativa de retorno de R$ 16 milhões.

Além de contemplar todas as áreas da economia, micro e grandes empresas, da reforma da moradia familiar até a construção do prédio de 20 andares, o projeto tem também foco ambiental. E, para isso vai fazer ressarcimento aos produtores rurais pela recuperação das margens dos rios Leãozinho, Ligeirinho, Campo, Cravo, Suzana e Dourado, com investimentos de R$ 13,5 milhões.

Saúde e bem-estar

Polis destacou também os R$ 130 milhões de investimentos na concessão do saneamento público de Erechim nos próximos três anos, na reservação e qualidade da água e início do tratamento de esgoto. Além disso, citou outro exemplo, a conclusão da UBS Escola do Bairro Progresso, que deve ficar pronta até o fim do ano, e vai iniciar os alunos de medicina na profissão atendendo à comunidade.

Por fim, Polis disse que o município anda porque o capital humano é muito diversificado, cooperativo, com muito talento e trabalhador, e que por isso, o poder público se sentiu na obrigação de lançar o programa Investe Erechim, que é vigoroso e abrangente. "Temos uma coisa que nos une que é a cidade de Erechim, ver ela firme e gerando oportunidades, isso é fundamental. Nossa meta é gerar mais de R$ 1 bilhão em investimentos nos próximos anos", disse.