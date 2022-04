Assinado o contrato para a construção do HPS de Pelotas

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, e o governador Eduardo Leite assinaram, nesta quinta-feira (31), o contrato para construção do novo Hospital de Pronto Socorro Regional. A nova instituição será o maior investimento feito em Pelotas voltado à área da saúde pública da história do município. Aproximadamente R$ 60 milhões serão empregados no complexo, por meio do programa Avançar RS do governo gaúcho, com contrapartida do município. O início das obras está previsto para a segunda quinzena de abril.

Considerado como hospital geral pelo Ministério da Saúde, o complexo disponibilizará atendimento especializado tipo II, acolhendo urgências e emergências. A unidade contará com tecnologia e recursos humanos para casos clínicos e cirúrgicos e receberá pacientes de Pelotas e Zona Sul. O Pronto Socorro terá 9,3 mil metros quadrados de área construída, 121 leitos clínicos - 10 destinados a Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) para adultos e 10 para pediatria - cinco salas cirúrgicas e dependências para recuperação. O hospital também prestará atendimento básico de cirurgia geral, traumatologia, bucomaxilofacial e cardiologia.

A chefe do Executivo Municipal destacou a empresa vencedora da licitação como uma organização com experiência comprovada na área de construção de hospitais. "Teremos o melhor Hospital de Pronto Socorro do Estado e um dos melhores do país. Apenas um ano e meio depois que o governador anunciou que viabilizaria, com recursos próprios do Estado, o novo hospital para a região, estamos assinando o contrato de quase R$ 60 milhões", destacou a prefeita.

O governador Eduardo Leite ressaltou que a saúde é uma demanda histórica da cidade. "O grande compromisso com a cidade era a saúde, área que a população mais apresentava demanda. Agora existe, de parte do Estado, incentivo financeiro para as prefeituras, recursos para ampliação dos serviços nas unidades, novo conceito de atendimento", frisou o governador.

Sobre a assinatura do contrato para construção do hospital, Eduardo Leite enfatizou que "aqui não é um contrato, é um anúncio para gerar notícia. O dinheiro está na conta da prefeitura de Pelotas, E, mais tarde, se poderá anunciar a terceira etapa do Avançar Saúde. Serão R$ 120 milhões que se somam ao que já anunciamos e vamos fazer chegar a quase meio bilhão de reais para a área", complementou.