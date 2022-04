Família de Bom Jesus aumenta produção de olivas

A colheita no pomar das oliveiras na propriedade da família De Boni no Fundo dos Almos, interior de Bom Jesus, prossegue até a primeira semana de abril. É nesta área que se extrai a matéria-prima para a produção do azeite de oliva Gaita. O volume a ser colhido nesta safra apresenta um crescimento em relação ao ano passado de aproximadamente 100%.

Este é o segundo ano de produção em escala comercial, mas desde 2017 vem sendo produzido azeite de oliva para consumo próprio da família. Conforme Matheus De Boni, o objetivo é mostrar que o produto é brasileiro e rio-grandense. "Está tendo uma ótima aceitação, a safra 2022 além da comercialização através do e-commerce, iremos também disponibilizar o produto no varejo", adianta. No ano passado o azeite Gaita recebeu a medalha de prata em uma premiação concedida pela Brazil International Olive Oil Competition.