Expocande comercializa todos os 165 estandes da feira

Os visitantes da 10ª Exposição Industrial, Comercial, Serviços e Agronegócios de Candelária (Expocande), que acontece de 28 de abril a 1º de maio, vão encontrar no Parque Municipal de Eventos Itamar Vezentini a maior estrutura de feiras já apresentada pelo evento. A comercialização dos estandes atingiu 100% dos espaços disponíveis, totalizando 165 bancas divididas em dois pavilhões, agronegócio (área externa), agroindústrias e artesanato, além da praça de alimentação.

"Estamos muito felizes com o resultado da comercialização, que demonstra a força da nossa feira e projeta um grande evento. Esperamos que o público prestigie e que possamos realizar a maior Expocande de todos os tempos", salienta o presidente da feira, Jorge Mallmann. A diversificação promete ser a marca da Expocande 2022, com representação dos mais variados segmentos como confecções, calçados, perfumaria, aromatizantes, fotografia, colchões, brinquedos, móveis, energia solar, estofados, consórcios, cooperativas de créditos, bancos, tratores, implementos agrícolas, videomonitoramento, entre outros.

Ainda há espaço para as agroindústrias. Interessados em participar do espaço destinado à comercialização de produtos caseiros como sucos, salames, cachaças, queijos, pães, bolachas, doces, compotas, entre outras delícias, podem entrar em contato com a Emater de Candelária, até o dia 08 de abril.