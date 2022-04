Empresa apresenta projeto de expansão do hospital de Gramado

Em audiência pública realizada nesta quinta-feira (31), a Seferin & Coelho, representando a Rede de Hospitais LifePlus, apresentou à comunidade local o plano de ação para a nova administração do Hospital Arcanjo São Miguel de Gramado, adquirido no ano passado por R$ 40 milhões. Além de garantir a expansão de especialidades, a oferta de novos serviços e a reestruturação do modelo de gestão vigente do hospital, a empresa anunciou um investimento de R$ 140 milhões a serem aplicados na construção de um novo hospital na cidade nos próximos 30 meses.

O plano de ação apresentado ocorre após a execução de um diagnóstico realizado pela Seferin & Coelho para a identificação de áreas do São Miguel a serem aperfeiçoadas de acordo com as demandas e necessidades específicas da região, considerando seus aspectos demográficos, sociais e econômicos mais atualizados. O objetivo da nova administração é manter os serviços atuais, o atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e ampliar a gama de serviços e especialidades oferecidas à comunidade.

Mais amplo e com novos serviços, o novo hospital estará situado entre os dois pórticos da avenida Perimetral, com fácil acesso às principais vias locais. "Com serviços de alta complexidade, ampliará a oferta de leitos hospitalares em Gramado, que passará das atuais 98 para 130 leitos para atendimento SUS, particular e por convênios de saúde", afirma Daniel Coelho, sócio-diretor da Seferin & Coelho.

O novo hospital substituirá a atual sede do hospital. "A localização no centro da cidade gera dificuldade de acesso, o que se agrava em dias de evento. O terreno não permite obras de expansão e a capacidade do estacionamento é insuficiente para atender à demanda hospitalar de médicos, pacientes e visitantes. A nova sede vai facilitar todo o fluxo do hospital e o acesso dos pacientes. "Nosso objetivo maior é colocar a Serra Gaúcha no mapa nacional da saúde, acompanhando setores já plenamente desenvolvidos na região, como o turismo, a gastronomia, e a hotelaria, por exemplo", afirma Seferin.