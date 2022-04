Geoparques de Quarta Colônia e Caçapava do Sul entram na lista final da Unesco

A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco) divulgou a lista dos territórios candidatos ao título de Geoparques Mundiais. Representando o Brasil, aparecem na lista os territórios do Geoparque Quarta Colônia e do Geoparque Caçapava, ambos no Rio Grande do Sul. Ao todo, 17 territórios de 13 países serão avaliados em 2022 por profissionais da organização. Apenas o México e o Brasil, na América, contam com candidatos ao título.

"Nós enviamos os dossiês em novembro para a Unesco e, agora, está confirmado que vamos passar pela avaliação. Esse processo, em que os avaliadores vêm in loco, tem por objetivo verificar o que foi registrado nos dossiês, para que, enfim, haja ou não a certificação dos Geoparques", explica a chefe da subdivisão de Geoparques da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Patrícia de Freitas Ferreira.

De acordo com Jaciele Carine Sell, coordenadora institucional dos Geoparques UFSM, a divulgação da lista com os Geoparques Quarta Colônia e Caçapava é um resultado bastante positivo para o processo de certificação dos territórios. Além disso, a coordenadora lembra que isso demonstra a conformidade desses locais com as diretrizes do programa de Geoparques Mundiais.

"Diante do esforço e da complexidade da juntada de documentos e da construção dos dossiês, saber da Unesco que o material elaborado tem qualidade e que contempla os pré-requisitos é motivo de alegria. Isso também aumenta a responsabilidade dos territórios para se organizarem e manterem a qualidade das ações empreendidas e das parcerias conquistadas até o momento, para que tenhamos êxito na próxima etapa", destaca Jaciele. A data oficial da visita dos técnicos da entidade aos territórios ainda não foi definida, mas a expectativa é que ela aconteça no segundo semestre de 2022.