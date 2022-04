UFSM e IBGE firmam convênio para cooperação

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) firmou um convênio de cooperação com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Trata-se do primeiro convênio do IBGE com uma universidade. Entre os objetivos estão a realização do Censo Demográfico 2022 e de seminários e treinamentos para cursos da universidade.

O período de vigência do projeto vai até fevereiro de 2027, podendo ser prorrogado. Os objetivos principais são. Além do Censo, fazem parte do escopo da parceria fornecer informações estatísticas e geocientíficas a serem produzidas pelo IBGE, sobre o município, para atividades de ensino, pesquisa e extensão; dar apoio para decisões das atividades de extensão por meio de dados e informações do país, dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como dos órgãos das esferas governamentais federal, estadual e municipal.

Para isso, a instituição de ensino superior cederá ao IBGE as salas nº 301, 302 e 303, no 3º andar do Espaço de Ações Comunitárias e Empreendedoras (prédio da Antiga Reitoria) da UFSM em Santa Maria. Nestas salas serão instalados quatro postos de coleta do Censo Demográfico 2022. Por sua vez, o IBGE verificará a disponibilidade de doação de smartphones e outros bens ociosos e que sejam de interesse da UFSM.

O IBGE também vai disponibilizar treinamento sobre o Sistema IBGE de Recuperação Automática (Sidra) para cursos do ensino superior que utilizem informações do IBGE, e ministrará seminários com temática de pesquisas estatísticas sociais, demográficas ou econômicas de responsabilidade do órgão. Também disponibilizará acesso à UFSM a uma vasta gama de estatísticas sobre a realidade brasileira em vários formatos de produtos (publicações, tabelas e arquivos de dados).