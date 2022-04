Taquara promove roteiro turístico por prédios históricos

O acervo edificado de Taquara poderá ser conhecido por meio de visitas guiadas por historiadores do município. O Passeio Cultural Histórico Arquitetônico integra a programação do aniversário da cidade, e a ideia é que este projeto permaneça fixo no calendário de eventos da cidade. O primeiro grupo a fazer o passeio será recepcionado no sábado (2), no Museu Histórico Municipal Adelmo Trott, onde o trajeto tem seu início.

Além de Taquara, já estão inscritos participantes de Gramado, Parobé, Nova Hartz e Três Coroas. "Estamos imensamente felizes pela aceitação, não somente dos taquarenses, mas de tantas outras pessoas da região que estão ansiosas por participarem de mais esta iniciativa do nosso Governo", comemora a prefeita Sirlei Silveira.

O passeio integra mais de 50 prédios históricos distribuídos em dois roteiros - Estrada Geral para os Campos de Cima da Serra e "Pelos Caminhos da Economia: a Rua Tristão Monteiro e a Estação Férrea de Taquara" - conduzidos por alunos de História da Faccat e supervisionados pela equipe do Museu Histórico Municipal Adelmo Trott. Os próximos passeios ocorrem nos dias 9 e 23 de abril, às 8h e às 10h. Para participar deve-se fazer o agendamento pelo telefone (51) 3541 9200, ramal 434 ou pelo e-mail ([email protected]).