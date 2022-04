Entidade do Vale do Taquari consegue ingresso no Sisbi-POA

O Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari (Consisa) foi selecionado para fazer parte da edição 2022-2023 do Projeto de Ampliação de Municípios Integrados ao Sisbi-POA por meio de Consórcios Públicos Municipais. O Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA) permite a venda em todo o país.

Estruturado em cinco fases inscrição, qualificação, capacitação, preparação para adesão e avaliação da equivalência - o projeto teve sua segunda etapa iniciada na semana passada. O evento contou com a apresentação sobre as fases, compromissos e vantagens do projeto. Da mesma forma, foram expostos os requisitos de adesão ao Sisbi-POA, metodologia de trabalho e organização para o início da fase de qualificação. As orientações técnicas são de responsabilidade do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa).

De acordo com o secretário executivo do Consisa, Nilton da Silva Rolante, depois de capacitados e qualificados, os serviços de inspeção municipais poderão passar pela avaliação para adesão ao sistema, e assim, as agroindústrias de carnes, leite, pescados, ovos, mel e respectivos derivados estarão aptas a comercializar seus produtos em todo o território nacional. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina destacou a importância do modelo de consórcios municipais para que os produtores possam ampliar sua comercialização. "Esse é um sonho para todos os municípios e pequenos produtores brasileiros que sempre encontraram muita dificuldade na comercialização de seus produtos", afirmou.