Castramóvel começa a circular em Santa Maria

Dedicado à esterilização de fêmeas caninas e felinas, o Castramóvel de Santa Maria realizou os primeiros atendimentos nesta semana. O trailer adaptado foi levado até a sede do 2º Batalhão de Polícia de Choque (2º BPChq) da Brigada Militar, no bairro Noal.

A previsão é que sejam castrados até 12 animais por dia, duas vezes por semana, geralmente às terças e quintas-feiras. Ao longo de 12 meses, a prefeitura de Santa Maria deve chegar a 1.032 procedimentos.

O trabalho começou pelos protetores que possuem uma grande quantidade de animais e que já eram acompanhados pela prefeitura. Posteriormente, serão atendidas as famílias em situação de vulnerabilidade que se cadastraram junto à Superintendência de Bem-Estar Animal até o início do mês.

"Demos o primeiro passo para o controle populacional e o controle de natalidade dos animais, já que, além de castrados, os animais são microchipados, ou seja, são identificados eletronicamente, com informações sobre os tutores, incentivando a posse responsável", comemora o superintendente de Bem-Estar Animal da Prefeitura, Alexandre Caetano.

Entre ser atendido, com a aplicação da anestesia, até ser liberado, após o término da cirurgia, o animal fica cerca de duas horas no Castramóvel. O local está equipado com gaiolas nas quais as fêmeas caninas e felinas podem aguardar a recuperação.

O procedimento utilizado na esterilização é a ovariohisterectomia, conforme explica o médico-veterinário Filippe Melo Diniz. "O procedimento é uma cirurgia que faz a remoção do útero e dos ovários do animal que, depois de passar pelo procedimento, não vai manifestar cio e ter gestação ou infecções uterinas", explicou o médico-veterinário. A equipe conta com anestesista, cirurgião e uma estagiária para auxiliar na cirurgia.