Santa Clara do Sul inaugura parque às margens de arroio

Um espaço de lazer e prática esportiva em meio à natureza, integrando o Arroio Saraquá à comunidade e proporcionando momentos de bem-estar e felicidade às pessoas. É com estes objetivos que a prefeitura de Santa Clara do Sul inaugura o Parque Linear neste sábado (2), a partir das 9h, na rua José Francisco Allgayer, em frente ao Clube Esportivo.

Construída numa extensão de quase um quilômetro às margens do arroio, a obra chama a atenção pelo grande número de usuários mesmo antes da conclusão. "Quem passa pelo local, principalmente de manhã cedo e à tadinha, percebe o movimento de pessoas caminhando, andando de bicicleta ou mesmo tomando chimarrão. É muito gratificante ver que esse espaço está sendo muito bem aproveitado e que agora, a partir da sua finalização e inauguração, ficará ainda melhor", destaca o prefeito Paulo Kohlrausch.

A obra integra o projeto de recuperação da Área de Preservação Permanente (APP) do arroio, promovido pelo Ministério Público de Lajeado, em parceria com o município, com o intuito de despertar a consciência ambiental e aproximar a comunidade dos cuidados com o arroio. Kohlrausch ressalta que essa o parque vai proporcionar mais saúde e bem-estar às pessoas e estimulará o cuidado com o meio ambiente. "Nosso intuito principal é integrar o Saraquá à nossa comunidade, para que ela possa auxiliar no cuidado e na defesa do nosso arroio", salienta.

O local é um primeiros parques com formato linear no Estado e é visto como um investimento fundamental dentro do Plano de Turismo do município, que visa garantir experiências singulares à comunidade local e aos visitantes. O investimento total na obra passa de R$ 1 milhão.

Ao todo são 6.139,19 metros quadrados de obra, incluindo cerca de um quilômetro de pistas de ciclismo e caminhada com piso tátil e acessibilidade, iluminação pública e área de integração com bancos, floreiras, lixeiras, bicicletário e placas de conscientização ambiental. O parque ainda contempla a instalação de três filtros para tratamento das águas pluviais que desembocam no arroio, além do replantio de 1.315 mudas de árvores.