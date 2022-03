Bilhetagem eletrônica nos ônibus de Pelotas passa por mudanças

A atualização e a modernização do sistema de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo de Pelotas começaram a ser implantadas no município. As mudanças envolvem a troca da localização da catraca para mais à frente dos ônibus e a adequação do dispositivo leitor, que passará a aceitar, inclusive, cartões de crédito. A prefeitura e o Consórcio do Transporte Coletivo de Pelotas (CTCP) iniciam a renovação do sistema, numa primeira etapa, em 35 carros da frota.

"As mudanças serão adotadas para beneficiar usuários, oferecendo mais condições de pagamento e maior agilidade na transposição da catraca, com nova localização. A modernização da configuração operacional do sistema torna cada vez mais precisa a contagem de todos os passageiros que utilizam o transporte público", esclarece o secretário de Transporte e Trânsito, Flávio Al-Alam.

Flávio também pondera que, se o município começar a receber do governo federal subsídio sobre as gratuidades, será necessária a comprovação da situação do usuário que passa na catraca. "Ele não passando, não conseguiremos ressarcimento. Por isso, a adaptação em fase de implantação favorecerá a todos", complementou. A mudança de local da catraca ainda beneficiará o embarque de usuários. Pelo modelo convencional, o acúmulo de pessoas para transposição do sistema dificulta o acesso para quem quer entrar no coletivo.

A prefeitura informou que passageiros idosos, necessariamente, precisam transpor a catraca, desde que tenham condições físicas para o movimento. "A contabilização de não pagantes é essencial para o sistema. As políticas públicas estão em discussão e aperfeiçoamento, com objetivo de desonerar o usuário que acaba pagando, hoje, pelas gratuidades concedidas no transporte público", observa Al-Alam.

Os usuários idosos têm direito à confecção do cartão gratuitamente. No caso de perda ou extravio, a segunda via pode ser solicitada também sem custos. Se não estiver portando o cartão, é obrigatória a identificação do passageiro, mediante apresentação de documento de identidade, para ter direito ao benefício de não pagar a tarifa.