Prefeitura de Ivoti passa a aceitar Pix para o pagamento de taxas e impostos

Contribuintes do município de Ivoti já podem começar a pagar tributos e taxas municipais por meio do Pix, nova modalidade de pagamentos com a leitura de QR Code. Com isso, será possível pagar os tributos municipais, IPTU, ISS, ITBI, taxas e outros, em questões de segundos pelo celular.

Para quitar seus impostos, basta abrir o aplicativo do seu banco e apontar o celular para o código contido no boleto, que será lido pela câmera do celular. Com essa nova modalidade, os cidadãos terão mais liberdade para o pagamento, pois poderão pagar seus débitos utilizando a sua própria instituição financeira, ou seja, qualquer banco ou carteira digital, sem ter que se dirigir às instituições conveniadas ao município. O contribuinte tem duas opções para imprimir o boleto, seja por meio do site da prefeitura, ou retirar pessoalmente no Setor de Arrecadação.