Mais 105 contêineres de lixo serão instalados em Passo Fundo

Mais de 100 novos contêineres serão instalados em Passo Fundo para uso da comunidade. Um aditivo de contrato entre a prefeitura e a empresa responsável possibilitará a ampliação do número de dispositivos para descarte de resíduos orgânicos e recicláveis. Com isso, a cidade chegará a 1.155 equipamentos disponíveis.

De acordo com a secretária de Meio Ambiente, Gabriela Engers, são colocadas 50 unidades para recicláveis e 55 para orgânicos em 51 locais estratégicos, nas ruas Eduardo de Brito, Lava Pés, Nascimento Vargas, Minas Gerais, Coronel Pelegrini, José Bonifácio e Prestes Guimarães. "Os pontos foram definidos por equipe técnica da prefeitura e da empresa responsável pelos equipamentos. Alguns fatores levados em consideração foram a ampliação de áreas que já têm os equipamentos, o número populacional, a sinalização de trânsito, o comércio local e normas do Ministério do Trabalho", menciona.

Conforme Gabriela, os contêineres impactam diretamente na limpeza e na conservação da cidade, no descarte adequado de resíduos e no trabalho das equipes de coleta. "Os contêineres azuis são destinados aos materiais recicláveis e os alaranjados para os orgânicos. Ambos possuem identificação visual e são adesivados para facilitar o descarte dos resíduos e a utilização pelos usuários. Além disso, a concentração dos resíduos em pontos específicos promove um recolhimento mais prático e seguro aos trabalhadores dos caminhões de coleta", identifica.

Além disso, a secretária pontua que os equipamentos contribuem com as atividades e o aumento da renda dos trabalhadores da cooperativa de reciclagem Recibela, que recebe os resíduos coletados pelos caminhões. "Ao realizar a separação adequada, a população contribui para um melhor aproveitamento dos resíduos recicláveis pela cooperativa, o que impactará diretamente na renda destes trabalhadores. Além disso, evitará que determinados materiais acabem indo parar em aterros sanitários, contribuindo assim com o meio ambiente", considera.