Santa Maria acumula saldo superior a 3 mil vagas formais abertas em 12 meses

Entre contratações e demissões realizadas de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2022, Santa Maria registra o saldo positivo de 3.036 empregos criadas. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) e foram compilados pela secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Os números apontam para a retomada da economia no município, que chegou a ter redução de 383 vagas entre 2020 e 2021, durante a pandemia.

O setor que mais se destaca na criação de oportunidades em 2022 é o de serviços, com um saldo de 571 vagas. Em seguida, aparecem a construção civil, com 170, e a indústria, com três vagas abertas. Nos primeiros dois meses do ano, o comércio tem saldo negativo de 101 vagas. Nesse período, outro setor, o agropecuário, registrou dois postos de trabalho a menos.

"Se observar as admissões de fevereiro, podemos verificar que foram impulsionadas pela retomada da educação de forma presencial mais efetiva, retorna esse fluxo de pessoas e movimento. Observamos que o setor de serviços contratou mais. O retorno das atividades em sala de escolas e nas universidades gera mais demandas em restaurantes, nos supermercados, no setor imobiliário, entre outros vinculados também ao setor de serviços", explica a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ticiana Fontana.

O secretário adjunto da pasta, Michel Kesseler, acredita que, além do ambiente local, fatores externos também podem interferir nos resultados apresentados pelo Município. "Monitoramos mês a mês esses dados desde 2015 e avaliamos as questões que impactam. São fatores que podem ser ligados à economia local ou impactados pela movimentações do Estado, país e mundos", comenta Kesseler.