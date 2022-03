Imbé pode confirmar o primeiro caso de dengue da história do município

O Departamento de Vigilância Ambiental de Imbé constatou quatro casos suspeitos de dengue no município. A cidade é positiva para o mosquito, mas nunca confirmou nenhum caso da doença, ou seja, se alguma destas suspeitas vier a se confirmar, será o primeiro caso da história do município.

O alerta epidemiológico não é exclusivo de Imbé, já que na semana passada o governo do Rio Grande do Sul emitiu um aviso para a situação crítica de dengue no Estado. A crescente presença do mosquito Aedes Aegypti, que é o transmissor da doença, preocupa, tornando necessário o reforço para que a população realize cuidados preventivos, como manter os pratos de vasos de flores e plantas com areia, guardar garrafas com a boca virada para baixo, colocar o lixo sempre em sacos fechados, manter baldes, caixas d'água e piscinas sempre tampados, buscando eliminar os focos de água parada.

Em caso de suspeita da dengue, a Vigilância Ambiental orienta para que procure a unidade de saúde mais próxima, onde um fluxo para coletas de exame será realizado. Os agentes de combate a endemias do município realizam vistorias em residências e comércios diariamente, buscando informar, conscientizar e identificar possíveis criadouros de mosquito.

"Trabalhamos com o auxílio de um larvicida biológico, que é depositado em locais onde a retirada da água parada não é possível, como em piscinas, caixas d'água e valos", explica a coordenadora da Vigilância Ambiental, Halina Borba. "O maior desafio que temos é realizar as visitas residenciais, pois encontramos dificuldade em vistoriar os pátios dos moradores, que muitas vezes recusam a visita dos ACE's colocando em risco a sua saúde e dos seus vizinhos", completou.