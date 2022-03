Parceria vai monitorar recuperados da Covid-19 em São Leopoldo

A secretaria municipal da Saúde de São Leopoldo e a Unisinos farão uma parceria para monitorar pacientes crônicos que passaram pela enfermidade. Batizada de Unitelecuidado, a parceria acadêmica entre Escola de Saúde da universidade, a TelessaúdeRS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e a Saúde municipal tem foco em ações para o ensino, para o cuidado do usuário e a situação de saúde do município.

Professores da Escola de Saúde estiveram no gabinete da prefeitura para apresentar a nova fase do projeto. Trata-se de uma continuação do monitoramento dos pacientes realizado durante a pandemia, quando estudantes da área acompanhavam os positivados com orientações diárias via telefone. A iniciativa propõe a ampliação para atendimento pós-Covid-19, com a reestruturação do projeto de extensão na perspectiva de ensino e serviço e a viabilidade para atendimentos de pacientes com doenças crônicas.

"O projeto se tornou referência em todo o Estado. Desse diálogo constante nasceu o acompanhamento dos casos positivos. Essa nova etapa tem esse sentido: desafiar estudantes e professores a diagnosticar as consequências e, nós, poder público, a responder com políticas direcionadas", explicou o secretário de Saúde, Marcel Frison.

Num primeiro momento, será utilizado a base de dados da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Norte. Com ele, será feita a busca ativa e atendimento de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, monitoramento de pessoas com Covid-19 aguda e busca ativa e atendimento de pessoas que tiveram Covid-19 para a identificação de sintomas prolongados pós-infecção.