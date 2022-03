Gravataí anuncia a criação de central para unir serviços da Polícia Civil na cidade

Um termo de cooperação assinado na manhã desta quarta-feira (30), entre o prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, e a chefe de Polícia do RS, Nadine Anflor, vai impactar positivamente nas áreas da segurança pública e da saúde no município da Região Metropolitana. Trata-se da instalação da Central de Polícia de Gravataí em um novo prédio, no bairro São Vicente.

A nova sede da corporação vai abrigar a 1ª Delegacia de Polícia, a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, a Delegacia da Mulher, o Departamento de Homicídios e a 1ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana, além de espaço para um posto de identificação, vinculado ao Instituto de Identificação, que é um órgão do Instituto Geral de Perícias. Além da locação, a Prefeitura custeou toda a reestruturação do prédio, que também receberá aporte de R$ 300 mil da Câmara de Vereadores.

Com isso, o prédio onde hoje funciona a 1ª Delegacia de Polícia (DP), na rua Carlos Linck, no Centro de Gravataí, irá abrigar um amplo complexo de saúde, que inclui a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Centro e a Farmácia Municipal. "A parceria que temos junto com a Guarda, Brigada e a Polícia Civil nos levou à condição da terceira cidade do Estado que mais reduziu indicadores de criminalidade", apontou o prefeito.

Em relação aos homicídios, por exemplo, há queda acentuada desde 2018. Somente na comparação entre 2020 e 2021, a queda foi de 36,7%.