Aeroporto de Santo Ângelo terá novo terminal em 90 dias

O prefeito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa assinou a ordem de serviço para o início das obras de construção do novo terminal de passageiros do Aeroporto Regional Sepé Tiaraju. As obras devem iniciar ainda nesta semana. O empresário Valdeci Stiler, diretor da empresa vencedora do certame licitatório, condicionou o início dos trabalhos às condições climáticas e a previsão é de que estejam concluídos em 90 dias.

O investimento é de R$ 613 mil e irá garantir o início efetivo dos voos comerciais da Gol Linhas Aéreas, de Santo Ângelo ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, previsto para julho deste ano. "Este é o primeiro passo. Temos que continuar mobilizados e articulados, pressionando para que o Estado dê agilidade no projeto de ampliação", declarou o prefeito.

O novo terminal de passageiros será construído em 300 metros quadrados de área, em material pré-moldado, seguindo as especificações técnicas para aeródromos, com novas salas de embarque e desembarque, espaço para companhias aéreas, novos sanitários e circulação de pessoas.