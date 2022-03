Esteio e Apae inauguram centro voltado à aprendizagem

Um serviço pioneiro no Rio Grande do Sul foi inaugurado oficialmente em Esteio. Parceria da prefeitura com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), o Centro de Atendimento Educacional Especializado Madelu Taffarel oferece atendimento especializado para alunos com dificuldade de aprendizagem das escolas municipais. A sede fica junto à Apae, no bairro Parque Amador.

O centro visa atender a legislação vigente do Ministério da Educação, que estipula a realização de iniciativas para complementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos e estratégias de acessibilidade e desenvolvimento das aprendizagens. Pelo contrato, estão previstos atendimentos em pedagogia, psicopedagogia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, neurologia e assistência social em todas as escolas da rede

Além do trabalho conjunto com as escolas, a proposta é acompanhar o desenvolvimento global da pessoa com deficiência intelectual, em fase de escolarização, ressaltando a importância de um atendimento educacional especializado para todos os indivíduos que dele necessitem. Também fazem parte da atuação do Centro envolver a família no processo do atendimento educacional especializado, prestando apoio, orientação e cuidados nos atendimentos específicos, e desenvolver estratégias e ações educacionais que contribuam para o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes com deficiência intelectual e transtornos globais do desenvolvimento, de modo que eles usufruam da escola de ensino comum para aprender, construir, crescer e conviver.

O prefeito Leonardo Pascoal fez um agradecimento especial a todos os profissionais que trabalharam no projeto e ressaltou o vanguardismo da iniciativa. "Por muito tempo, houve, por vezes, um conflito velado entre aqueles que atuavam em escolas especiais com aqueles que atuavam na rede regular de ensino do município", lembrou. "Hoje, com esse projeto, a gente rompe isso e essas duas estruturas passam a trabalhar de modo integrado, porque o objetivo de cada uma delas é o mesmo. O objetivo destas duas estruturas é assegurar acesso às oportunidades de aprendizagem para todos os estudantes respeitadas as especificidades de cada um", ponderou.