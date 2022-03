Imbé inicia Censo Socioeconômico em bairros

A secretaria municipal de Governo de Imbé inicia os preparativos para o primeiro Censo Socioeconômico municipal. Conforme o secretário Edinho Quadros, o Censo será uma ferramenta de extrema importância que coletará informações dos moradores de todos os bairros da cidade.

O objetivo, segundo ele, é delinear o perfil dos cidadãos, identificando as condições sociais e econômicas, constatando suas carências e necessidades para, de uma maneira mais racional, otimizar a aplicação dos recursos públicos. O trabalho iniciará nesta quarta-feira (30) com um projeto piloto no bairro Courhasa. Os três supervisores do Censo, que já estão trabalhando desde a semana passada, irão iniciar o trabalho de coleta das informações, visitando casa por casa nos bairros de Imbé Em abril os trabalhos iniciarão nas demais regiões da cidade.