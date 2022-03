Defesa Civil faz mapeamento de áreas de risco em Canoas

A Defesa Civil de Canoas começou a atualização do mapeamento de áreas de risco no município da Região Metropolitana. O trabalho foi iniciado nesta semana e deve seguir durante três meses por todas as regiões da cidade. As equipes, devidamente identificadas com coletes na cor laranja e crachás, aplicam um questionário e verificam as condições de vida enfrentada por algumas pessoas mais vulneráveis.

Os integrantes estiveram com moradores da rua da Barca, bairro Harmonia, onde residem famílias ribeirinhas ao Rio dos Sinos. Foram visitadas 30 residências e mapeados 71 adultos e 57 crianças. Posteriormente, a Defesa Civil seguiu para a localidade da Martin Luther King, no bairro Mathias Velho. Fizeram mais 14 visitas e mapearam 45 adultos e 35 crianças. Na próxima quinta-feira (31), a Defesa Civil vai percorrer a região da rua Berto Círio e Vila Iveco, no bairro São Luís.

"Precisamos conhecer a realidade destas famílias que residem perto do Rio, por exemplo. Saber se têm pessoas cadeirantes, acamados, crianças, idosos. Se as residências contam com energia elétrica ou oferecem algum tipo de risco. Até para sabermos, em caso de alguma possível eventualidade, como podemos prestar auxílio", explica o secretário adjunto da Defesa Civil, Igor Souza.

A Defesa Civil pretende chegar em todas as regiões do município. Este mapeamento facilita a identificação de melhorias a serem realizadas pela Prefeitura e aponta de que forma a Defesa Civil deverá atuar em caso de incêndio, deslizamento, alagamentos, entre outros acidentes. O trabalho também propicia uma resposta mais rápida para a aplicação de planos de evacuação dos locais, abrigos e a necessidade de donativos.