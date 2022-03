Programa de renegociação de dívidas dará desconto de 100% em juros para contribuintes de Santa Cruz do Sul

Contribuintes em dívida com o município de Santa Cruz do Sul têm uma nova oportunidade para se regularizar e sair do vermelho. Está em vigor mais uma edição do "Santa Cruz em Dia, você em dia, a cidade também", programa de quitação de créditos tributários municipais lançado no ano passado. Os interessados podem quitar tributos como IPTU, ISSQN, taxa de água, telefonia, gavetas mortuárias, calçamento em parceria e outros.

As modalidades de pagamento são várias, porém a principal vantagem do programa é o desconto de 100% no valor dos juros de mora para quem optar pelo pagamento à vista em cota única até 30 de junho. Podem participar da iniciativa pessoas físicas ou jurídicas com pendências acumuladas até o dia 31 de dezembro de 2021, independente de estarem inscritas em dívida ativa.

De acordo com a secretaria municipal de Fazenda, ao regularizar os débitos, o contribuinte pode obter certidão negativa para financiamentos imobiliários, vender, comprar imóveis ou efetuar qualquer transação envolvendo seu nome, além de não correr o risco de ter a dívida encaminhada para execução fiscal ou protesto. Já no caso das empresas, a quitação possibilita a participação em licitações públicas e demais programas de incentivo.

Contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única, quitando até 30 de junho ganharão 100% de desconto sobre o valor dos juros e multas; pagando até 31 de agosto, o desconto será de 80%; e escolhendo a data limite de 31 de outubro o abatimento será de 60%. Já quem preferir o parcelamento, poderá dividir o débito em até 12 parcelas mensais e consecutivas com redução de 35% no valor dos juros de mora e multa; em 24 vezes com redução de 30% e, em 36 vezes com redução de 25%.