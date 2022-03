Mais três escolas devem ser reformadas em Pelotas

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, esteve reunida com a secretária de Educação e Desporto, Adriane Silveira, para tratar sobre o planejamento da pasta para este ano. Entre as ações previstas para as próximas semanas, está o lançamento de processo licitatório para reforma e ampliação das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Francisco Carúccio, nas Três Vendas, Raphael Brusque, na Colônia de Pescadores Z3, e Bibiano de Almeida, no Areal.As gestoras também conversaram sobre o andamento das obras na Escola Mário Meneghetti, localizada no bairro Getúlio Vargas, que recebe melhorias estruturais desde o início deste ano, com investimento próprio do município de mais de R$ 930 mil. As melhorias incluem a ampliação das salas de aula para o atendimento de alunos em turno integral, além da construção de uma sala multiuso, banheiros e a cobertura do pátio da escola. Definiram, ainda, detalhes para melhorias pontuais em outras escolas da rede.

O andamento das ampliações na escola Maria Joaquim, no Cerrito Alegre, zona rural, também foi tema da reunião. A escola vai receber mais salas de aula, uma sala multiuso e banheiros, com espaço para atender melhor os estudantes no turno integral. A prefeitura investe R$ 826 mil em recursos próprios na execução desse projeto.