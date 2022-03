Trecho do rio Paranhana passa por desassoreamento

Iniciou na manhã desta terça-feira (29) as obras de desassoreamento do rio Paranhana, na divisa dos municípios de Taquara e Parobé. Os trabalhos auxiliarão na desobstrução da passagem da água do rio, para evitar o avanço da erosão na margem do rio, onde há residências que correm riscos de cair na água.

A realização destes trabalhos é resultado do convênio celebrado pelos dois municípios há algumas semanas, após a licença ambiental permitindo a realização da obra. O desassoreamento será realizado pelas secretarias de Obras de Taquara e de Parobé. "A desobstrução da área deve ser concluída em até 30 dias, de acordo com as condições climáticas. Por ser um trabalho feito por ambas as Administrações Municipais, os custos dessa obra serão apenas o de combustível para serem colocados nas escavadeiras hidráulicas", explica o secretário de Obras e Serviços de Taquara, Bruno Cardoso.

O trecho do rio Paranhana que está sendo desassoreado fica próximo da ponte que faz divisa entre Taquara e Parobé, sendo no lado taquarense no bairro Santa Maria, na rua Tristão Monteiro. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Defesa Civil e Causa Animal, Matheus Modler, essa é uma iniciativa inédita tomada por ambos os Municípios. "Há pessoas que moram nesta região há mais de 30 anos, e que constantemente têm problemas toda vez que chove na região. Esse trabalho é essencial para garantir que esses moradores tenham menos transtornos e fiquem mais seguros diante de qualquer anomalia climática", salienta.