Obra de R$ 4,5 milhões vai desafogar trânsito em São Leopoldo

O projeto de uma obra que vai modificar a mobilidade entre os bairros Campestre, Feitoria e São Cristóvão foi apresentado para a comunidade de São Leopoldo. A obra compreende a duplicação de um trecho da avenida Maria Emília de Paula e de uma extensão da estrada do Quilombo, que terá pavimentação de blocos de concreto. Já a avenida será alargada e terá pavimentação asfáltica.

Além disso, as obras incluem também toda rede de drenagem, o passeio público, a construção de canteiros centrais, a sinalização viária, uma rotatória e a iluminação pública. No entroncamento entre as avenidas Feitoria e Maria Emília de Paula será instalado um semáforo inteligente, que atua por câmera e oscila o tempo da operação da sinaleira de acordo com a intensidade do fluxo de veículos. Os recursos envolvem cerca de R$ 4,5 milhões por parte da prefeitura, mais as intervenções promovidas através de um Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) realizado por uma empreiteira que está construindo um condomínio residencial na localidade.

Vanazzi falou sobre os benefícios da obra. "O estudo de impacto é uma forma de proporcionar melhores condições para a população. Nessa cidade ainda temos ruas para calçar porque os empreendedores não faziam a infraestrutura necessária de drenagem e calçamento determinadas quando construíam um lote e a prefeitura acabava por arcar com esses custos. Vamos criar uma via para desafogar a avenida Feitoria. Com isso, a região vai se desenvolver com novos comércios e lotes mais valorizados", afirmou o prefeito.

A representante da Associação de Moradores do Loteamento Jardim dos Sonhos, Silva Quadros, falou sobre as melhorias na região e a importância das obras para a locomoção dos moradores da região. "Essas ruas vão melhorar muito o deslocamento para as pessoas do nosso bairro e trazer mais desenvolvimento", afirmou.