Hospital de São Borja anuncia ampliação do centro oftalmológico

O Centro Oftalmológico do Hospital Ivan Goulart, de São Borja, atende em torno de 600 pessoas todos os meses. No entanto, com o aumento na procura pelos serviços oftalmológicos e a agenda e espaço ficam cada vez menores, a instituição propôs aumentar o centro.

A previsão é de que nos próximos seis meses seja inaugurado um novo espaço. "Esta ampliação irá beneficiar muito a população local e regional - todas as cidades vizinhas que nos procuram - e vamos conseguir resolver mais problemas, de um maior número de pacientes e de forma mais rápida", argumenta o oftalmologista, Luiz Fernando Munareto Jr.

A nova clínica será dividida em dois andares, um exclusivo para diagnósticos e o outro para atendimentos clínicos. "Vai ser um andar todo para a parte de diagnóstico com exames e profissionais técnicos, que irão realizar esses exames. E a parte de clínica será no andar superior com quatro consultórios, mais um setor de procedimento", explica o Luiz Fernando.

Além disso, o aumento do Centro Oftalmológico prevê uma soma de profissionais à equipe. O intuito é que dois oftalmologistas clínicos e cirúrgicos façam os atendimentos, - ao invés de apenas um por período - e pretende-se trazer subespecialidades como em estrabismo, retina e para cirurgias de estética ocular. A ideia é que se tenha dois médicos cirurgiões e clínicos fixos, e subespecialidades algumas vezes por semana dependendo da demanda necessária.

Atualmente, o Centro Oftalmológico consegue fazer toda a parte de seguimento ocular anterior do olho, ou seja, todas as cirurgias de seguimento do globo ocular, exceto, retina cirúrgica, entretanto, o centro tem referências de todos os serviços particulares para encaminhamento de pacientes. "Todo paciente que procura nossos serviços, consegue sair com tratamento. Hoje, conseguimos fazer, em média, 95% dos tratamentos aqui e 5% referenciamos", acrescenta o oftalmologista.