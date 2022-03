São Leopoldo inaugura centro voltado aos idosos

A prefeitura de São Leopoldo inaugurou o Centro Municipal do Idoso Adão Brito, localizado em frente ao Hospital Centenário. O espaço será destinado exclusivamente para pessoas acima dos 60 anos, moradores da região, para atendimento primário, ou seja, casos de menor gravidade e trabalhos preventivos.

O local também terá atendimento especializado, encaminhados pela atenção básica via regulação. Serão disponibilizados serviços de acolhimento, atendimento médico, de enfermagem, odontológico, dispensação de preservativos, exame preventivo (câncer de colo de útero e de mama), atividade educativa e orientação em grupo, imunizações (adultos), procedimentos de enfermagem, testes rápidos de doenças, coleta de exames para tuberculose, acompanhamento de usuários de programas sociais, atendimento domiciliar e pequenos procedimentos.

O Centro do Idoso será um serviço que comportará duas equipes de atenção primária em saúde e uma equipe de atenção especializada. O grupo de profissionais terá auxiliar de saúde bucal, cirurgião dentista, enfermeiros, médicos e quatro técnicos de enfermagem

A prefeitura investiu R$ 1,2 milhão somente na parte estrutural. Somado com os equipamentos, o valor se aproxima dos R$ 2 milhões. Os 800 metros quadrados contam com recepção, sala de imunização, sala de procedimento, consultórios indiferenciados, consultórios ginecológico, salas de atendimento individual, consultório odontológico, sala de educação em saúde, banheiros, cozinha, sala de atendimento fisioterápico, sala de utilidades, sala de esterilização, salas para discussão de casos, sala sede do Conselho do Idoso.