Complexo com hotel e museu do vinho será construído em Flores da Cunha

A rede Axten se prepara para uma nova operação no Rio Grande do Sul. Depois de Caxias do Sul e Antônio Prado, agora é a vez de Flores da Cunha receber uma operação da marca.

Com as obras previstas para começarem no segundo semestre deste ano, e com prazo de conclusão para o final de 2025, o empreendimento composto por mall, shopping da saúde, hotel e Museu do Vinho é uma parceria entre a empresa e Vinícola Aliança. Ao todo, serão investidos R$ 40 milhões no projeto, que deverá gerar 100 empregos diretos e cerca de 400 indiretos.

Parte importante do complexo denominado Nova Aliança, o Axten Hotel Flores da Cunha terá 96 apartamentos. Além disso, entre oferecerá restaurante, espaço fitness, piscina, centro de eventos e local para recreação infantil. Será construído um Memorial do Vinho dentro do empreendimento, resgatando a cultura dos imigrantes italianos e a história das vinícolas na região, promovendo uma visão contemporânea e lúdica do enoturismo atual.

De acordo com Maurênio Stortti, CEO da M.Stortti Business Consulting Group, a rede optou em investir em mais um município da serra gaúcha devido ao crescente potencial turístico da região. "Temos certeza que, assim como os outros dois empreendimentos já inaugurados, esse também será exitoso", afirma.