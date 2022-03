Parceria vai beneficiar agroindústrias do Vale do Rio Pardo

A Sicredi Vale do Rio Pardo e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) assinaram, durante da Expoagro, um convênio com o objetivo de realizar ações especializadas visando promover a competitividade e a sustentabilidade das agroindústrias familiares associadas à cooperativa. Na prática, a iniciativa vai buscar ampliar a visão comercial das agroindústrias, através de consultorias de gestão e marketing, além de proporcionar o desenvolvimento de novos produtos e maior lucratividade.

O convênio vai beneficiar as agroindústrias familiares localizadas nos nove municípios - Vera Cruz, Venâncio Aires, Passo do Sobrado, Santa Cruz do Sul, Sinimbu, Rio Pardo, Herveiras, General Câmara e Vale Verde. Na próxima etapa, a cooperativa vai identificar os produtores rurais que podem ser beneficiados com a parceria em cada município e convidar os interessados para integrar o projeto.

A assinatura da parceria entre as entidades ocorreu com a presença do presidente da Sicredi local, Heitor Álvaro Petry, e da gerente do Sebrae Vales do Taquari e Rio Pardo, Liane Klein, além de colaboradores. "É uma parceria que reafirma o nosso propósito, de retornar para os associados toda a confiança depositada na cooperativa. É uma grande satisfação para nós, pois vai além de uma relação comercial. É uma oportunidade para que ele possa melhorar o seu negócio, se qualificar e prosperar", frisou Petry. "Pra nós é uma conquista poder trabalhar com a cooperativa, atender os associados e contribuir para o seu desenvolvimento. É uma construção coletiva que beneficia os envolvidos e a região como um todo", completou Liane.