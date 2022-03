Empresa é contratada para retomar construção de complexo em Taquara

Nos próximos dias, a movimentação de operários e máquinas trabalhando no Complexo Municipal de Saúde de Taquara deve ser observada pela comunidade. Nesta segunda-feira (28), a prefeita Sirlei Silveira, ao lado do secretário de Orçamento e Finanças, Jefferson Müller, assinou o contrato com a empresa que será responsável para retomada das obras da estrutura que, inicialmente, seria a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na avenida Sebastião Amoretti, bairro Morro do Leôncio.

Serão investidos R$ 2,4 milhões captados via Avançar na Saúde, do governo do Estado. Os valores já estão na conta do município. As obras estavam paradas desde outubro de 2016. A utilização do prédio foi possível graças a uma portaria de 2018, na qual o governo federal permite aos municípios com UPAs inacabadas fazerem adequações necessárias para instalar serviços de saúde. "Ainda faltam quase 50% da obra para ser realizada e a expectativa é de que o serviço seja concluído entre o final deste ano e início de 2023", detalhou a prefeita.

O prédio tem cerca de 1,5 mil metros quadrados e abrigará o Pronto Atendimento, a Saúde da Mulher, os atendimentos odontológicos e de fisioterapia, que atualmente estão na Unidade Central de Saúde Darcy Ribeiro, além de um Centro de Especialidades Médicas. Também receberá o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que está em um prédio alugado pelo município. O Complexo terá três Estratégias de Saúde da Família que serão referências para aproximadamente 11 mil moradores dos bairros Centro, Cruzeiro do Sul, Morro da Cruz, Morro do Leôncio, Recreio, Sagrada Família e Santa Rosa.

Conforme a secretaria de Planejamento, Habitação, Segurança, Mobilidade e Trânsito, a licitação para construção da UPA de nível 2 - com área de abrangência para 100 mil a 200 mil habitantes, e que atenderia municípios da região - foi finalizada em dezembro de 2012. Inicialmente, o serviço seria instalado na rua Felipe Werb Filho, nº 1001, no bairro Sagrada Família - fundos do Hospital Bom Jesus -, mas, na gestão passada, houve a mudança para o terreno da Sebastião Amoretti, que foi cedido pelo Estado ao município por 20 anos.