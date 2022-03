Festival de Balonismo de Torres terá premiação recorde em 2022

Após dois anos sem o evento, Torres começa a se preparar para receber o Festival Internacional de Balonismo, em abril. O evento terá premiações recordes. Entre os dias 14 e 24 de abril, os 70 pilotos brasileiros e estrangeiros participantes disputarão um total de R$ 60 mil, somados os prêmios dos 15 primeiros lugares e um carro zero, oferecido para o vencedor da tradicional Prova da Chave.

A organização do festival prepara muitas atrações para os visitantes que são aguardados na cidade, mas a principal delas, com certeza, é o voo do balão. Na quinta-feira, 14 de abril, dia da abertura do 32º Festival, ocorrerá o primeiro voo, marcado às 16h30min. Será o Voo Fiesta de abertura, que não é competitivo.

Da sexta-feira, 15 de abril, até o dia 24 de abril, domingo, ocorrerão provas competitivas todos os dias. às 7h e às 16h. Os voos só acontecem dentro das condições climatológicas satisfatórias para pilotos e público. No sábado, 16 de abril, às 20h, ocorre a Carreata com Night Glow no Parque, na Arena do Balonismo, com a participação dos balões com números pares.

No sábado seguinte, 23 de abril, será realizada às 7h, a Prova da Chave, quando os balões precisam chegar até uma chave inflável para ganhar a prova. Às 16h está marcada a prova "Roni Pinho Lopes" e às 20h, Carreata com Night Glow no Parque com a participação dos balões com números impares.

A prefeitura vai oferecer 15 prêmios aos 15 primeiros colocados no evento. O primeiro lugar receberá R$ 10.000,00, o segundo lugar, R$ 8.000,00; o terceiro, R$ 6.000,00 e do quarto lugar ao 15º, o prêmio de R$ 3.000,00. Um carro Chevrolet Onix, oferecido por um dos patrocinadores, é o prêmio da Prova da Chave que contará com participação de todos os pilotos inscritos no sábado, 23 de abril, às 7h. Será realizada uma prova extra. no domingo seguinte, caso a prova prevista não seja realizada devido às condições do tempo.