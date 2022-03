Rodoviária de Novo Hamburgo é avaliada pelo Daer

"Temos orgulho do serviço que vem sendo oferecido aos nossos passageiros. Esperamos manter esse atendimento e melhorar ainda mais em outros." A frase é do diretor-geral da Companhia Municipal de Urbanismo (Comur), Maurício Alcides Saul, que recebeu da gerente Janaína Rocha o resultado de uma avaliação feita, na semana pasada, por agentes do Departamento de Estradas e Rodagens (Daer) no prédio da Rodoviária Normélio Stabel, em Novo Hamburgo.

Segundo Janaína, dos 35 itens verificados em 10 locais do prédio, 34 receberam a avaliação "ótima" e um "regular". Entre os destaques, conforme a avaliação publica, estão a limpeza em todos os ambientes, iluminação, atendimento nos guichês e as condições dos sanitários. "Nossas equipes estão sempre empenhadas em manter as boas condições de conservação do prédio e dos serviços", reforça ela. O setor de Encomendas também foi destaque, assim como a acessibilidade.

Mesmo com a avaliação apontando que tudo está conforme as regras do Daer, a Comur espera melhorar ainda mais o seu atendimento aos passageiros. "Nossos planos envolvem dar mais visibilidade no acesso à Rodoviária, fechar mais parcerias com empresas de ônibus e promover atividades que envolvam a comunidade", finaliza a gerente.