Incubadora tecnológica de Erechim terá evento no mês de abril

Fomentar o ecossistema de inovação e tecnologia em Erechim. Esses são os objetivos do Primeiro Inova Experience Erechim, evento promovido pela prefeitura, por meio da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Incubadora Tecnológica e a Coordenadoria de Empreendedorismo Jovem, que vai ocorrer nos dias 6 e 7 de abril, das 7h às 19h. O evento está com inscrições gratuitas abertas, porém é preciso levar no primeiro dia 1 kg de alimento não perecível que será doado para as instituições sociais do município.

Conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelski, o primeiro Inova Experience visa gerar conexões entre pessoas, empresas, investidores e promover a incubadora tecnológica. "A incubadora foi especialmente criada para abrigar projetos, empresas, startups e auxiliar no desenvolvimento de tecnologia e inovação", explica.

Segundo o secretário, no evento o público vai ter 12 horas de conteúdos com palestras, painel de debates, trocas de experiências com empresas incubadas, e 12 horas de desafios tecnológicos, que será realizado no decorrer do dia 7 de abril, pitches e premiação. "Queremos atrair jovens, estudantes e todo esse público ligado à inovação e tecnologia, Ciências da Computação, TI, para oportunizar mais conhecimento e oportunidades", ressalta

As atividades acontecerão na Incubadora Tecnológica que fica na rua Clementina Rossi, 605 no bairro Bela Vista. As inscrições podem ser feitas através do site da prefeitura de Erechim.