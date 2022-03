Cooperativa recolhe equipamentos eletrônicos em Canoas

Uma das cooperativas que passou a atuar junto da prefeitura de Canoas, a Coopertec, trabalha exclusivamente com o recolhimento e a separação de lixos e materiais eletrônicos. A organização funciona desde 2012, no bairro Niterói, e com a participação junto ao município pretende mais do que dobrar o número de materiais recolhidos, além da ampliação do número de funcionários e o desenvolvimento de um trabalho de educação ambiental.

O presidente da Cooperativa, José Crispim, destacou como é feito o trabalho no local e a importância que a participação no contrato com a prefeitura terá. "Nós trabalhamos com agendamento das coletas, com pessoas físicas ou jurídicas, depois que o material chega aqui, fazemos uma pré-triagem e a separação por tipo e região. Depois de separadas as peças, são enviadas para as empresas licenciadas", conta.

Ele esclarece que, atualmente, a cooperativa trabalha com uma quantidade média de 12 toneladas por mês. "Agora, temos como meta já dobrar no primeiro ano e triplicar ao longo do contrato, com um trabalho melhor de divulgação, conscientização ambiental e trabalhadores de assessoria ambiental especializados nesse tipo de serviço", completou.

Outra importante novidade é a geração de mais empregos com o novo contrato. Na Coopertec, antes trabalhavam sete funcionários, no primeiro momento esse número foi ampliado para 11, e ainda há a previsão de novos trabalhadores ao longo do ano. Um dos contratados, Carlos Roberto Pires, 60 anos, mostrou entusiasmo no novo trabalho. "Estou bastante motivado para esta experiência nova, antes eu trabalhava com almoxarifado, agora esse trabalho na Cooperativa vem sendo muito produtivo", destacou.