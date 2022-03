São Borja promove concurso de músicas para o Carnaval

A semana é de preparativos finais para a realização, em São Borja, do 55º Concurso Regional de Músicas para o Carnaval Apparício Silva Rillo. O tradicional evento, um dos mais antigos e representativos do gênero no país, acontecerá de quinta-feira (31/03) a sábado (02/04), no palco Carlito Campos, no Cais do Porto, com acesso livre.

A secretaria municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer já trabalha há algumas semanas na organização, apoiada por outros setores da prefeitura. Foram inscritas e submetidas à triagem 111 composições - 42 marchas e 69 sambas -, um dos maiores números já registrados. Em cada uma das categorias musicais, 12 trabalhos disputam a fase classificatória, antes da etapa final de premiações.

Na quarta-feira, ocorrerá a passagem de som no palco do Cais do Porto aos grupos musicais de São Borja. Já na quinta e na sexta-feira será a vez dos grupos musicais de outras cidades. A maioria dos grupos é de São Borja, mas há concorrentes de outras cidades e inclusive de outros estados.

As disputas no palco estão programadas para começar com a categoria de marchas, quinta-feira, a partir das 20h30min. Das 12 composições a serem apresentadas, sairão seis para a etapa final no sábado. Nessa primeira noite o show de intervalo será do grupo Pura Amizade. Já na sexta-feira, a partir das 20h30min, será a vez da apresentação dos 12 sambas selecionados na triagem. Destes, sairão os seis que irão para a fase final no sábado (02/04). O show de intervalo será com o grupo Unidos do Luar.

Na noite de encerramento, sábado, a partir das 20h30min, serão conhecidas as premiações, com apresentação de seis marchas e de seis sambas. A premiação será até o terceiro lugar em cada categoria. O concurso premiará o 1º lugar em marcha e samba com R$ 7,5 mil. Já o 2º lugar levará R$ 5,5 mil e o 3º lugar, R$ 3,5 mil. Em todos os casos também serão oferecidos troféus.