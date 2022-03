Nova Santa Rita cria selo verde para incentivar a adoção de medidas sustentáveis pelas empresas do município

Com a ampliação do número de empresas no município, Nova Santa Rita criou, recentemente, um selo verde para incentivar a adoção de práticas sustentáveis pelas empresas. De acordo com o secretário de Meio Ambiente da cidade, Leonardo Martins dos Santos, a equipe técnica da secretaria elencou 20 ações como critérios para as empresas que queiram buscar a certificação.

Captação da água da chuva, incentivo à adoção de praças e parques, plantio de árvores, reaproveitamento de resíduos, logística reversa e compostagem são algumas das atitudes sustentáveis que podem favorecer as empresas que querem ter o selo verde. O programa é voltado para empreendedores da área industrial e também produtores rurais.

O Consórcio Pró-Sinos participou da cerimônia de lançamento da iniciativa com a realização de uma palestra sobre o manejo de resíduos sólidos urbanos. "Essa é uma ação importante, que poderá ser replicada em todos os municípios da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. As boas práticas devem ser reconhecidas e valorizadas", observa o diretor-técnico do Pró-Sinos, Hener de Souza Nunes Júnior.

O selo verde tem três categorias. A empresa que atender pelo menos quatro critérios recebe o selo bronze. Essa certificação garante 30% de desconto na próxima taxa de licenciamento ambiental. Já o selo prata é obtido pelas companhias que garantirem pelo menos sete critérios, o que assegura desconto de 45% na taxa. E as empresas que atenderem dez critérios vão receber o selo ouro, com 60% de desconto na renovação da licença ambiental.

"É uma maneira de reconhecer as empresas que têm essa visão ambiental. A participação é voluntária e, mesmo as empresas que não precisam de licença ambiental, poderão buscar a certificação. Atualmente, muitas corporações procuram prestadores com certificação ambiental. O benefício vai além do financeiro, reflete no meio ambiente", destaca o secretário