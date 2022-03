DNIT entrega ponte na BR-293, em Sant'Ana do Livramento

O Ministério da Infraestrutura e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) entregam, nesta segunda-feira (28), mais uma ponte reformada na BR-293. A estrutura liberada fica sobre o rio Sangrador, localizada no km 291, em Sant'Ana do Livramento. Em julho passado, outra obra de restauração foi liberada ao tráfego, a ponte sobre o rio Ibicuí da Armada, no km 290. A estrutura recebeu serviços de alargamento, recuperação e reforço com o objetivo de melhorar a trafegabilidade da rodovia e promover mais segurança aos usuários.

Com 156 metros de extensão, a ponte sobre o rio Sangrador passou por melhorias, como restauração, reforço e alargamento. Agora, com o aumento da largura de 8,20 metros para 13 metros, a estrutura conta com acostamentos, oferecendo mais segurança para quem trafega pela rodovia. Os investimentos nessa ponte foram de cerca de R$ 17 milhões.

Para garantir uma melhor trafegabilidade, também estão em execução obras de melhorias semelhantes em outra importante ponte para a economia da região da Campanha. Com trabalhos adiantados, a estrutura sobre o rio Conceição, localizada no km 510, da BR-158, está recebendo reparos e reforços na superestrutura.

Desde o início do mês, a ponte localizada na BR-158 está operando em meia pista. A travessia, com 365 metros de extensão e 10 metros de largura, atualmente está passando pela primeira etapa do alargamento do tabuleiro existente, o que irá resultar na implementação de acostamento e reforço da superestrutura.