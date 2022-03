Travessia de 82km entre Torres e Imbé ocorre no fim de semana

A Travessia Torres-Imbé, tradicional corrida do Litoral Norte, terá sua 16ª edição realizada no próximo sábado (2 de abril). A ultramaratona conta com largada do município de Torres, às 6h, e chegada no final da orla de Imbé próximo aos molhes percorrendo os 82 km que separam os dois municípios.

Cerca de 3 mil atletas irão enfrentar pela primeira vez o percurso fora da temporada, já que a corrida acontece todos os anos no final de janeiro, mas foi transferida para o dia 2 de abril devido a pandemia de Covid-19. Embora seja uma corrida de revezamento, em que as equipes são divididas em duplas, quartetos e octetos, cerca de 300 atletas fazem todo o percurso sem parar. Os primeiros chegam em Imbé logo após o meio-dia. O maior contingente de corredores chega em torno das 16h.