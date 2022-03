Hospital de Passo Fundo vai abrir centro oncológico para jovens

A rotina do Posto 8 do Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo (HSVP) foi alterada há algumas semanas. Isso porque no local está sendo construída a Unidade de Internação do Centro Oncológico Infantojuvenil. O projeto é executado pelo próprio hospital, com recursos do programa Avançar na Saúde do governo do Estado, e prevê 15 leitos, duas enfermarias com três leitos cada, quartos privativos e uma brinquedoteca para crianças e adolescentes que lutam contra o câncer.

O Centro Oncológico é referência de tratamento para uma população de 2 milhões de habitantes e foi idealizado, há seis anos, para ser um local de atendimento individualizado e humanizado. Neste período, já passaram pelo local 340 pacientes, de 226 municípios que integram oito coordenadorias de saúde da região norte e missioneira do Rio Grande do Sul, e do noroeste de Santa Catarina. Além da reforma, que vai custar R$ 442.9 mil, o hospital também vai receber mais R$ 825.1 mil que serão investidos na compra de equipamentos para a própria unidade de internação.

O oncologista pediátrico da instituição, Pablo Santiago, reforça que a criação da ala de internação exclusiva é necessária em razão do aumento no número de pacientes. "Temos 102 crianças em quimioterapia e uma média de 20 internadas, sendo que a maioria delas ficam aqui por longos períodos. Com essa nova unidade vamos melhorar as condições de tratamento das crianças e dos adolescentes e promover um conforto maior aos familiares. O nosso serviço vai muito além do cuidado médico, prezamos pela atenção e respeito de cada pessoa que passa por aqui", avaliou.

O presidente do Hospital São Vicente de Paulo, José Miguel Rodrigues da Silva, lembra que a obra é uma conquista de muitas mãos, que trabalharam para viabilizar a construção do espaço. "São colaboradores, médicos e especialistas multiprofissionais que têm a luta contra o câncer como uma bandeira pessoal. Por causa dessa mobilização, nos tornamos o maior centro de tratamento oncológico infantojuvenil do interior do Rio Grande do Sul. Agora, a nossa expectativa é de inaugurar a unidade de internação antes do fim do ano", revelou.